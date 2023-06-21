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Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e tepki: Önünü açtık. İşini kolaylaştırdık. Nasıl bir akıl tutulmasıdır?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in hükümeti suçlayarak “Gölge etmesinler başka ihsan istemez” sözlerine tepki gösterdi. Dağ, “Daha önce Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi’nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünü açarak işini kolaylaştırdık. Dün desteklerimiz için teşekkür ederken bugün gölge etmeyin demek nasıl bir akıl tutulmasıdır?” diye sordu.

Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e tepki: Önünü açtık. İşini kolaylaştırdık. Nasıl bir akıl tutulmasıdır?
Ekleme: 21.06.2023 - 14:35 Güncelleme: 21.06.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e tepki: Önünü açtık. İşini kolaylaştırdık. Nasıl bir akıl tutulmasıdır?
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Projesi temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 'Yüzebilir Körfez' hedefinden söz ederek İzmir'deki koku sorununu kökten çözmek için denizden, karadan ve havadan olmak üzere devasa yatırımlar yapıldığını iddia etti. Soyer 'Hükümetten de İzmir'in geleceğine yapılan bu yatırımlara destek olmalarını bekliyoruz. Fakat bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerimizden yazık ki böyle olmayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

SOYER DAĞ'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ: 'ÖNEMLİ BİR ENGELİ KALDIRDI'

Oysa Tunç Soyer daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal inşaatında kullanılacak hazine garantisiz dış kredi kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bekledikleri izin için destek verdiğini açıklayıp teşekkür etmişti. Soyer, Dağ için 'Çiğli meselesiyle ilgili önemli bir engeli ortadan kaldırdı' ifadelerini kullanmıştı.

'ÖNÜNÜ AÇTIK, İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK. NASIL BİR AKIL TUTULMASIDIR?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in teşekkür açıklaması ardından 'Gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz' sözlerine sert çıktı. Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Daha önce Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. Ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açarak işini kolaylaştırdık. Dün desteklerimiz için teşekkür ederken bugün gölge etmeyin demek nasıl bir akıl tutulmasıdır?' diye sordu.

'KÖRFEZ'DE NE ZAMAN YÜZEBİLECEKSİNİZ?'

Dağ sözlerine devam ederek, 'Körfez'de kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP'nin İzmir'deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir. Sayın Tunç Soyer, 5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Körfez'de ne zaman yüzebileceksiniz? Eğer bu işin altından kalkamayacaksanız, hükümetimiz 'Yüzülebilir Körfez' için yeterli kapasiteye de projeye de sahiptir' ifadelerini kullandı.
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