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Asgari ücrette ara zam belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Asgari ücrette ara zam belli oldu
Ekleme: 20.06.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.06.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette ara zam belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme sona erdi.

Toplanının ardından konuşan Bakan Işıkhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Komisyonumuz 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bu süreçte gayret gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte TİSK Başkanı’mız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere birçok icraata imza atmıştır. Asgari ücrete vergi muafiyeti ve deprem felaketindeki destekler bunlardan birkaçıdır.

Asgari ücret belli oldu
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.
Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."
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