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Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın 19 beldesinde yeni yerleşim inşa edilmesi yönündeki planları kınıyoruz"

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
Ekleme: 19.06.2023 - 12:35 Güncelleme: 19.06.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4.500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz.

KABUL EDİLEMEZ

İsrail Hükümeti'nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir.
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Dışişleri'nden İsrail'e tepki: 'Kabul edilemez' İki devletli çözüm vurgusu
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