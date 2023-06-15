İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılaması başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 kişinin ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan davanın ilk celsesi görülmeye başladı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan davanın ilk celsesi görülmeye başladı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı.
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