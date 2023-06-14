Pençe Yıldırım bölgesinde operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 1290 adet 7.62 mm makineli tüfek mühimmatı,
- 3 adet el bombası,
- 6 adet sis bombası,
- 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- 1 adet 82 mm'lik havan nişangah aparatı,
- 1 adet termal şemsiye ve termal çanta,
- 1 adet kamera,
- Örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi.
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