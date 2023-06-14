Pençe Yıldırım bölgesinde operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler;- 1290 adet 7.62 mm makineli tüfek mühimmatı,- 3 adet el bombası,- 6 adet sis bombası,- 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü,- 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,- 1 adet 82 mm'lik havan nişangah aparatı,- 1 adet termal şemsiye ve termal çanta,- 1 adet kamera,- Örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi.