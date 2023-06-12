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Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı: Aracı şarampole yuvarlandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı pick-up tipi kamyonet ile Muğla'nın Ula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralanan Zeybekci ile araçtaki arkadaşı İbrahim Ünlü hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 12.06.2023 - 20:23 Güncelleme: 12.06.2023 - 20:40 / Editör: Ozge Selin
Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı: Aracı şarampole yuvarlandıKaza, akşam saatlerinde Ula ilçesinin Gölcük Mahallesinde meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan pick-up tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı: Aracı şarampole yuvarlandı

Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan eski Bakan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı: Aracı şarampole yuvarlandı


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