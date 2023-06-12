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Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beceriksizliğini örtmeye çalışarak suçu betonlaşmaya ve iklim krizine attı.

Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!
Ekleme: 12.06.2023 - 12:50 Güncelleme: 12.06.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!
Ankara'yı etkisi altına alan yağışlarda hayat durma noktasına gelirken, mazgalları ve rögarları temizlemek yerine üzerine asfalt dökerek kapatmayı tercih eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibinin iş bilmezliğini belediyenin sosyal medya ekipleri yaptıkları paylaşım ile örtmeye çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda suç betonlaşmaya ve iklim krizine atıldı. Söz konusu paylaşıma tepki yağdı.

NAMIK KEMAL BALCI; “Şikâyet şikâyet eski dönem şikâyet. Bırak kardeşim şikâyeti. İş yap. Yapamıyorsan istifa et. Bu ülkede sadece sen yoksun.” diyerek tepki gösterdi.

Murat Öztürk; “Ankara'yı 4 yılda 50 yıl geriye götürdünüz yazık çok yazık” ifadelerini kullandı.

Samih Saltan; “Yalan, algı tiyatronuz bitmiyor. Yağmur yağmadan önce yaptığınız hizmetlerin videosunu atın görelim” şeklinde tepki gösterdi.

Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!

ANKARA – Haftalardır Ankara yoğun yağışlarla mücadele ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi hala bir önlem almamakta ısrar ediyor. Dün öğle saatlerinde hayatı durma noktasına getiren yağışlarda ortadan kaybolan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a vatandaşlar tepki gösterirken Yavaş'ın beceriksizliğini unutturmak için belediyenin sosyal medya ekibi akıl almaz bir paylaşım yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yağışların bu denli etkili olmasının sebebi temizlenmeyen rögar ve mazgallar olmadı belirtilirken bütün suç betonlaşmaya, iklim krizine ve kendisinden önceki yönetimlere atıldı.

4 yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmayan, kendisinden önceki yönetimler tarafından yapılan yatırımlara da sahip çıkamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisi altına alan yağışlarla da mücadele etmekte yetersiz kaldı. Mazgal ve rögarları temizlemek yerine üzerine asfalt döktürdüğü ortaya çıkan Yavaş, Ankara'da dün etkili olan yağışlar sonrası iyice köşeye sıkıştı. Yavaş'ın beceriksizliğine Ankaralılardan tepki gelince Yavaş'ı kurtarmak için belediyenin sosyal medya ekibi harekete geçti.

YAVAŞ'A TEPKİ ARTINCA İMDANINA BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA EKİBİ VE BOT HESAPLAR YETİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aylarca Ankara'yı sahipsiz bırakarak miting miting gezen Mansur Yavaş, liyakatsiz ekibiyle birlikte tarihe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalardır Ankara için çeşitli uyarılar yapılırken Yavaş tarafından hiçbir önlem alınmadı. Yağmur sularını tahliye etmek için temizlik çalışması yapmayı reddeden Yavaş, yetmezmiş gibi bir de rögar ve mazgalların üzerine asfalt attırması Ankaralıları çileden çıkardı. Ankara'da dün etkili olan yağışlar yüzünden hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar Yavaş'a istifa çağrısında bulunarak tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası Yavaş'ın imdadına belediyenin sosyal medya ekipleri ve bot hesaplar yetişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda mazgal ve rögar temizliğinin hiçbir önemi olmadığına vurgu yapılırken bütün suçu kendilerinden önceki yönetime, iklim krizine ve betonlaşmaya attılar. Yapılan paylaşımın altına ise tekrar vatandaşlardan tepki gelince bot hesaplar devreye alındı Yavaş'ı öven ifadeler kullanıldı.

Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!




“İŞ YAPAMIYORSAN İSTİFA ET”

Ferhat Yıldız, “Şimdi yeni yapıdan daire alan vatandaşlar büyükşehir belediyesine alt yapı ve asfalt parası ödemiyor mu? Ha bu arada unutmuş olmalısın 4 yıldır ABB siniz. Bu bahsettiğiniz sürede de nüfus 4 yılda da arttı. Siz saçınızı taramaya devam edin. Çamura yatmak bu olsa gerek.” diyerek tepki gösterdi.

Namık Kemal Balcı isimli bir başka kullanıcı da, “Şikâyet şikâyet eski dönem şikayet. Bırak kardeşim şikâyeti. İş yap. Yapamıyorsan istifa et. Bu ülkede sadece sen yoksun.” dedi.

Av. Emrah Kılıç isimli bir başka sosyal medya kullanıcı ise, “Makamınız şikâyet ve bahane üretme makamı değil ‘mış' ile yönetilmez koca şehir. Madem bunları biliyordunuz da 4 yıldır ne yapıyorsunuz? Ben söyleyeyim trafiğin yoğun olduğu hiç olmadık zamanlarda yol çalışması yapıyor ya da çiçek ekiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Taha Şimşek ise, “En kolayı bu zaten, varsa sıkıntı öncekine atmak iyi bir şey olunca sahiplenmek laf değil icraat bekliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Selim Kulak isimli bir vatandaş ise, “Her şeye bahane bahane. Dünya üzerinde 2 sene salgın dönemi yaşandı. Bu salgın Ankara'da da yaşandı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Siz belediye olarak ne yaptınız. Salgın döneminde neden altyapı sorunlarını gidermediniz?” ifadelerini kullandı.

Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!

Ensar Kanat isimli bir kişi de, “Peki buna doğal afet deyip geçelim. Ankaralının zararının ne kadarını karşılayacaksınız görelim. Bari afet sonrası için samimi olun. Mansur Başkan da anca paylaşım yapıyor. Çıksın açıklama yapsın. Paylaşım yaparak mı afet yönetiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Uğur Çakıroğlu ise, “Ağlamayı. Çözüm üretin” dedi. Murat Öztürk de “Ankara'yı 4 yılda 50 yıl geriye götürdünüz yazık çok yazık” ifadelerini kullandı.

Ahmet Üresin isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, “Süslü püslü cümleler için alkış mı bekliyorsun. Tüm bunları yaptığınıza göre bugün hala sel daha şiddetli vuruyor. Bu durumda siz ya yalan söylüyorsunuz ya da hatalı aksiyonlar alıyorsunuz. Otobüsleriniz bile akıyor metro akıyor sözün bitti yer bugün de sınıfta kaldınız.” diyerek Yavaş'ı eleştirdi.

Samih Saltan; “Yalan, algı tiyatronuz bitmiyor. Yağmur yağmadan önce yaptığınız hizmetlerin videosunu atın görelim” şeklinde tepki gösterdi. Son olarak Ahmet Baykan ise, “Hep bir mazeretiniz var siz bunları bilerek gelmediniz mi? Bunları çözmeden neden yardımcılık sevdasına kapılıp miting miting dolaştınız” ifadelerini kullandı.

Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!

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