Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Bolu hariç) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; cumartesi öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.İşte il il hava durumu...Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 15°C, 26°CParçalı bulutluEDİRNE 14°C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 17°C, 27°CParçalı bulutluCumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 31°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 21°C, 31°CParçalı bulutluK.MARAŞ 20°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra (Eskişehir hariç bölge) genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 14°C, 25°CÖğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 12°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.Öğle saatlerinden sonra (Bolu hariç) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 13°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 19°C, 24°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 15°C, 25°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 19°C, 23°CSabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, Ardahan ve ;Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 18°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 16°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİİRT 20°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu