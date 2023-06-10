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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 10 Haziran 2023 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış şiddetini artırarak bu haftada sürecek. İstanbul, Ankara, İzmir için yeni ise uyarılar yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu...

Ekleme: 10.06.2023 - 09:24 Güncelleme: 10.06.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Bolu hariç) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; cumartesi öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE
Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 20°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra (Eskişehir hariç bölge) genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra (Bolu hariç) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 13°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 24°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 25°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Yağışların, Ardahan ve ;Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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