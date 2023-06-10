Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu.Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.