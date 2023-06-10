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Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi

Karabük'te grup köy yolunda, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekleme: 10.06.2023 - 17:10 Güncelleme: 10.06.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldiKarabük'te etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu.

Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi


Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.

Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

Dehşete düşüren görüntü: Koca yol kullanılmaz hale geldi


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