ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yapmıştı.