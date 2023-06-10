ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
Toplumun temel yapısı konumundaki aileyi hedef alan ve küresel çevrelerin fonladığı LGBT terörüne ABD'den destek geldi. ABD'nin İstanbul'da yer alan Başkonsolosluk binasına LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı bayrağı asıldı. ABD, Ankara'daki Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asmıştı.
Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.
İSTANBUL'DA REZİL GÖRÜNTÜ
ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
ABD'DEN SAPKIN AKIMA TAM DESTEK
LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.
BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI
Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yapmıştı.
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