ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'li bilim insanı Joe Dituri, daha önce 73 gün olarak tarihe geçen deniz altında en uzun yaşama süresini 100 güne çıkardı. Herhangi bir sorun yaşamayan Dituri, çalışmalarını en kısa sürede bilimin hizmetine sunacak.

ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, daha önce kırılmış bir rekoru imkansız hale getirdi. Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 30 fit derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, 'Jules Undersea Lodge Neptune 100' projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı.Herhangi bir sorun yaşamayan Dituri, çalışmalarını en kısa sürede bilimin hizmetine sunacak. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gün olarak tarihe geçmişti.