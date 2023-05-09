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MSB kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi

MSB kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı
Ekleme: 9.05.2023 - 14:43 Güncelleme: 9.05.2023 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
MSB kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı
Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından 'Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu' açıklanmıştı.

MSB kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.

TÜRKİYE, RUSYA, UKRAYNA VE BM ARASINDAKİ GÖRÜŞME 10-11 MAYIS'TA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır.

Söz konusu görüşmelerde dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması'nın uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır.'
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