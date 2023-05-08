Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son değerlendirmelerini Beyaz TV'de paylaştı! İlk turda bitiyor mu?

Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir son değerlendirmelerini Beyaz TV'de Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen seçim özel programına açıkladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul Mitingi gerçekleşti.Mitinge Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mitingde yer aldı.Mitinge katılanları selamlayan Erdoğan, 'Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar. Ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz, dün Maltepe'deymişler. Evet, şimdi resmi rakamı getirdiler bana, resmi rakam 1 milyon 700 bin.' diye konuştu.Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tarihi miting sonrası önemli veriler paylaşan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, mitinglerdeki kalabalığa dikkat çekti. Daşdemir, 'Bu tablo daha önce AK Parti'ye oy verip de kararsızda kalan seçmenin konsolide olduğunu gösteriyor. Buranın kararsız seçmeni etkilemede büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum.' dedi.Daşdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı: