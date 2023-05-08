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Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son değerlendirmelerini Beyaz TV'de paylaştı! İlk turda bitiyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimnleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişi kaıtlım sağlarken, Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir son değerlendirmelerini Beyaz TV'de Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen seçim özel programına açıkladı.

Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son değerlendirmelerini Beyaz TV'de paylaştı! İlk turda bitiyor mu?
Ekleme: 8.05.2023 - 09:47 Güncelleme: 8.05.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Hilmi Taşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son değerlendirmelerini Beyaz TV'de paylaştı! İlk turda bitiyor mu?
Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir son değerlendirmelerini Beyaz TV'de Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen seçim özel programına açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul Mitingi gerçekleşti.

Mitinge Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mitingde yer aldı.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Mitinge katılanları selamlayan Erdoğan, 'Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar. Ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz, dün Maltepe'deymişler. Evet, şimdi resmi rakamı getirdiler bana, resmi rakam 1 milyon 700 bin.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tarihi miting sonrası önemli veriler paylaşan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, mitinglerdeki kalabalığa dikkat çekti. Daşdemir, 'Bu tablo daha önce AK Parti'ye oy verip de kararsızda kalan seçmenin konsolide olduğunu gösteriyor. Buranın kararsız seçmeni etkilemede büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Daşdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Kayseri'de de müthiş bir kalabalık olmuştu. Hele ki İzmir'deki daha anlamlıydı. CHP'nin kalesi olarak bilinen bir yerde bu kadar FETÖ'nün ve PKK'nın destek verdiği adaya karşı net bir şekilde tavır koyarak Erdoğan'ın etrafında kenetlendiğini gösterdi.

Bu seçimler için Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını söyleyecek bir verimiz yoktu elimizde. Ancak dün biten bir araştırmamız ile birlikte ilk turda Sayın Erdoğan'ın seçilme ihtimali oluşmaya başladı. Biz bunu çok kıymetli görüyoruz. FETÖ ve PKK gibi yapıların desteğinin milliyetçi kesimi konsolide ettiğini gördük.

Bazıları seçimin kaderini HDP ve Kürt seçmen olarak tanımlıyor. Ancak biz milliyetçi seçmenin belirleyeceğini söyledik. Çünkü milliyetçi seçmen dağınık, her partide var.

İnşallah ilk turda bu iş biter. Hem ekonomik olarak da ekstra bir seçim maliyetine katlanmayız hem de istikrarsız havası oluşumunu engeller.'
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