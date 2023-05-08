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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 4.422,94 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile madencilik oldu.

Ekleme: 8.05.2023 - 13:36 Güncelleme: 8.05.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,18 puan değer kazanarak 4.422,94'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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