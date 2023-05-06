  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla milli enerjideki yeni adımı duyurdu. TPAO yaptığı paylaşımla, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı.

Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
Ekleme: 6.05.2023 - 23:27 Güncelleme: 6.05.2023 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama platformlarından olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı.

TÜRKİYE'NİN GURURU FATİH, AMASRA-3'TE!

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak
CHP yandaşı Halk TV, Batı'nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler
Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı! 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor