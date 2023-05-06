Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla milli enerjideki yeni adımı duyurdu. TPAO yaptığı paylaşımla, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama platformlarından olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı.TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.