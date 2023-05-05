İşçinin alın teri yine sahneye dökülüyor

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi iş birliği ile önemli bir farkındalığa imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi asrın felaketinden etkilenen 2 tiyatro grubunun oyunlarıyla festivalini başlattı. Bursalı tiyatro severler festival boyunca fabrikalarda tezgâh başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek.Festivalin işçi sınıfının özverili çalışmalarına saygı niteliğinde olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, 'üretim şehri Bursa'da üreten ve çalışan hemşerilerimizin sanatsal alanda da ne kadar yetkin, ilgili ve meraklı olduklarını göstermek adına da çok önemli bir aktivite olacak' şeklinde konuştu.İşçi Tiyatroları Festivali, çalışanların sahneye çıkararak üretimin gücüyle sanatın iyileştirici gücünü bir araya getiriyor. İşçilerin bir kez daha sahneden kendilerini ifade etme imkânı sağlıyor.Festival 7 Mayıs'a kadar devam edecek.