THY'den ilk çeyrekte rekor kar: Yüzde 99 artırdı
Türk Hava Yolları, (THY) deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebiyle yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 99 artırarak 4 milyar 415 milyon lira seviyesine çıkardı.
Türkiye'nin havayolu şirketi Türk Hava Yolları karlılığa devam ediyor.
Şirket yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 415 milyon lira kar etti.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 2 milyar 220 milyon lira seviyesindeydi.
Böylece şirketin karı yüzde 99 oranında artmış oldu.
Şirket yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 415 milyon lira kar etti.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 2 milyar 220 milyon lira seviyesindeydi.
Böylece şirketin karı yüzde 99 oranında artmış oldu.
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