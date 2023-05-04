THY'den ilk çeyrekte rekor kar: Yüzde 99 artırdı

Türk Hava Yolları, (THY) deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebiyle yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 99 artırarak 4 milyar 415 milyon lira seviyesine çıkardı.

Türkiye'nin havayolu şirketi Türk Hava Yolları karlılığa devam ediyor.Şirket yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 415 milyon lira kar etti.Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 2 milyar 220 milyon lira seviyesindeydi.Böylece şirketin karı yüzde 99 oranında artmış oldu.