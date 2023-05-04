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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Askerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. PKK hepsini birden kafese almıştır. Verilecek her oy suikast, kanlı eylemlere hizmet edecek." dedi.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Ekleme: 4.05.2023 - 14:12 Güncelleme: 4.05.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar olmayacaktır. Zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.Geçmişte yaptık, yine başarırız. Birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri önemlidir.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır.

'KILIÇDAROĞLU'NA VERİLECEK HER OY KANDİL'E GİDECEK'

Askerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. PKK hepsini birden kafese almıştır. Verilecek her oy suikast, kanlı eylemlere hizmet edecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek.'

CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir. Aydın olur vermez, veremez. Zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı hizada aynı gayededir. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi mi, dedi. Tezkerelere hayır dedi mi, dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor da dediler.6-8 Ekim olaylarında Demirtaş 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Şerefin, namusun, vatanın, milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan 1 dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da yok eder.

Mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır.Bu bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Zulme zalimlere karşı MHP'nin yanında mısınız? 3 hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla iradenizle sahip çıkacak mısınız?

Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz. MHP'ye evet mi. Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısındayız biz yanındayız.
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