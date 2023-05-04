  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 14 Mayıs'tan sonra da devrimlere devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nda incelemede bulundu. Dağ, "İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da devrimlere devam edeceğiz" dedi.

Ekleme: 4.05.2023 - 15:02 Güncelleme: 4.05.2023 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 14 Mayıs'tan sonra da devrimlere devam edeceğiz
Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AK Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli'nin eşlik ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den bilgi aldı.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılmasından sonra Akhisar ve Soma çıkışlarından vatandaşların Dikili, Ayvalık gibi turizm bölgelerine gidişinin buradaki trafiği ciddi anlamda artırdığını belirtti.

"14 Mayıs'tan sonra da devrimlere devam edeceğiz"
Hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nun şehir içi trafiği rahatlatacağını ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

Bergama'dan yılda ortalama 19 bin 61 araç geçiyor. Bu, Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı. Onun için bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç sağlanmış olacak. İnşallah bugün başlayacak süreçle birlikte bu bölgede ciddi bir rahatlamaya fırsat verecektir. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da nasıl duble yollarda, otoyollarda, yüksek hızlı trende devrimler ortaya koymuşsak yine aynı devrimleri ortaya koymaya devam edeceğiz.

Dağ, yolun maliyetinin 420 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.

"Büyük bir yatırım"
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da İzmir-İstanbul Otoyolu'nun ve Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmasının bölgeyi çok daha önemli hale getirdiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişinin bölgeyi Avrupa Otoyolu'na bağlayan hızlı bir güzergah haline getirdiğini söyledi.

Bergama'nın artık bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Koştu, şu ifadeleri kullandı:

Şehir içinde yıllardır trafik ağır akıyordu. Bundan artık kurtuluyoruz. Trafik güvenliği, tarihi şehrin dokusunun korunması açısından bu yolun açılışı çok önemli. Büyük bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Bergama'yı ziyaret ettiğinde sözünü vermişti. Bakanlık hızlıca programına aldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Bozdağ The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor
The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Bakan Akar: BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna yarın tahıl girişimi toplantısı yapacak
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı: Millet İttifakı'ndan çirkin tehdit
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı
Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor