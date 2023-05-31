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Mardin merkezli terör operasyonu! 20 kişiye gözaltı

12 ilde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG’ye finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli için de yakalama çalışması başlatıldı.

Ekleme: 31.05.2023 - 17:13 Güncelleme: 31.05.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Mardin merkezli terör operasyonu! 20 kişiye gözaltıÜlke genelinde huzursuzluğu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan terör operasyonlarıyla ülke içerisinde ve sınırlarda terörü bitirmeye kararlı güvenlik güçleri her geçen gün yeni operasyon gerçekleştiriyor. Mardin Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda yeni bir operasyon düzenledi.

Ekiplerden yapılan açıklamada, ‘6415 sayılı terörizmin finansmanı kanununa muhalefet’ suçu kapsamında silahlı terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ile PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince çalışma yapıldığı belirtildi.

22 şüpheliye yakalama kararı

Açıklamada, Türkiye’den, Suriye’nin Haseke kentindeki Hol Kampı’nda ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına ve ailelerine para göndermek isteyenlerce kullanılan hesaplar ile ilgili olarak, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporunda şüpheli para transferlerinin tespit edildiği belirtilerek, 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı bildirildi.

20 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Mardin’de 5, İstanbul’da 2, Bingöl’de 2, Ankara’da 2, Konya’da 4, Kocaeli’de 1, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Isparta’da 1, Hatay’da 1, İzmir’de 1, Kayseri’de 1 şüpheliyle yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 dolar ve 4 bin 400 TL ile 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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