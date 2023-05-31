Bakan Bozdağ: Sandık üzerinde şaibe tartışması yapılmadı

Türkiye büyük bir demokrasi örneği göstererek sandık başına gitti.Akın akın sandığa koşan milyonlar 5 yıl boyunca ülke idaresini kime teslim edeceğini belirledi.AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı.Bekir Bozdağ kayıt işlemlerinin ardından açıklama yaptı.Bakan Bozdağ'ın buradaki konuşmasında ana gündem maddesi muhalefetin seçimlere şaibe karıştırıldı iddiası oldu.Bozdağ, seçimlerin her iki turda da demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Milletimizin iradesi hür bir şekilde sandığa yansıdı. Sandık üzerinde herhangi bir şaibe, herhangi bir gölge tartışması yapılmadı. Türkiye’nin her daim en güvenli şekilde yaptığı işlerin başında seçim geliyordu, bu seçim bir kez daha bunu göstermiş oldu. Milletimizin büyük bir çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanımıza yeni dönemde de başkanlık görevini emanet etti. Hem yasamada çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak hem de Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi cumhurbaşkanı seçmek suretiyle istikrardan yana da bir tercihte bulunmuş oldu. Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır.