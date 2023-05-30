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Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu için parti içinde değişim isteyenlerin sayısı artıyor.

Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ekleme: 30.05.2023 - 10:56 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı.

İlk fitili ateşleyen Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına katılanlar tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce parti içinde birçok görevde bulunan ve son seçimde ittifak ortaklarına yer açmak için milletvekili listesine eklenmeyen Mehmet Akif Hamzaçebi, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Sonuçlardan bir başarı hikayesi çıkarmayın' diyen Hamzaçebi, yanlış strateji nedeniyle seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildiğini söyledi.

'Tam bir başarısızlık vardır'

Sosyal medya hesabından 4 maddelik bildiri yayınlayan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

1- Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur.

2- Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.

3- Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.

4- Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla.
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