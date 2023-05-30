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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi, Adana, Yetimli - Aladağ'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Adana Yetimli - Aladağ merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 12:05:15'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğunu duyurdu.
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