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TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon nisan ayında düşüş seyrini sürdürdü. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 oldu.

TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı
Ekleme: 3.05.2023 - 10:13 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Martta enflasyon yıllık yüzde 50,51, aylık ise yüzde 2,29 olmuştu.

En az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

En az artış gösteren ana grup konut oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 48,02, aylık yüzde 2,74 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Nisan enflasyonu beklentinin altında geldi
AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketine göre, ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 2,65 ve yıllık yüzde 44,06'ya gerilemesi bekleniyordu.
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