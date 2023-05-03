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MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından MSB de sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez" notuyla paylaştı.

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Ekleme: 3.05.2023 - 16:39 Güncelleme: 3.05.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından TSK da sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez" notuyla paylaştı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Kayseri'de gerçekleştirilen "İş Dünyası Buluşmaları"ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI TEPELERİNE YIKILDI"

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı; yıkılmaya devam ediyor.

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı | Video

BAKAN AKAR: ÖRGÜTÜN SÖZDE 2 ELEBAŞI TESLİM OLDU

Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 Elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamalarında bulundu. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, AMAN DİLEYENE ATEŞ ETMEZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.
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