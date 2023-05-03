Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı

Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında KİEV'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.Rusya'nın zafer gününden hemen önce yapılan bu saldırının Kiev tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu düşünülüyor.Ayrıntılar geliyor...