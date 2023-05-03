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Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı

Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. İHA'lar etkisiz hale getirildi. SAldırı girişiminde Putin'İn hedef alındığı düşünülüyor...

Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı
Ekleme: 3.05.2023 - 14:45 Güncelleme: 3.05.2023 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı
Dünya, Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında KİEV'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

PUTİN YARA ALMADI

Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

'KARŞILIK VERME HAKKIMIZ GİZLİ TUTULUYOR'

Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

PUTİN'İN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

MANİDAR ZAMANLAMA

Rusya'nın zafer gününden hemen önce yapılan bu saldırının Kiev tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Ayrıntılar geliyor...
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