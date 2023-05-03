Ali Babacan, YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi

Millet İttifakı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belirledi.Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası CHP ile HDP arasında görüşmeler başladı.Görüşmeler sonucu HDP, aday çıkarmama kararı alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu.HDP'nin kararı sonrası hain terör örgütü PKK'dan, peş peşe Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesine yönelik açıklamalar gelmeye başladı.PKK'nın sözde liderleri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat gibi isimler, yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısında bulundu.Yaşananların ardından Millet İttifakı'nın ortaklarından Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.YouTube'da Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Babacan'a 'Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsaade edecek misiniz?' diye soruldu.Terör örgütleriyle ilgili dolambaçlı bir cevap veren Babacan, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirse de aynı şeyi Suriye uzantısı YPG/PYD için söyleyemedi.YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi: Öyleyse mücadele ederiz ama birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değilBabacan, 'Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda.' dedi.Soruyu soran vatandaşın 'PYD de YPG de' uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan, 'PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynı mı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslararası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor.' şeklinde konuştu.