Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimi zaferi dünyada yankılandı

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.Bu gelişme, hem seçim sürecini hem de oyların kullanıldığı güne ilişkin gelişmeleri anlık olarak okurlarıyla paylaşan uluslararası medya kuruluşlarında geniş yankı uyandırdı.Almanya merkezli Bild gazetesi, Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıktığını yazdı. Haberin görselinde kazanan anlamına gelen 'sieger' ifadesinin kullanılması göze çarptı. Haberde şöyle denildi:Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Erdoğan liderliği ele geçirdi!Erdoğan oylamaya favori olarak girdi. İki hafta önce seçimin ilk turunda en çok oyu o almıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yüzde 66 oy oranına ulaştığı, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 33'te kaldığı kaydedildi.Katar merkezli Al Jazeera, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğuna dair açıklamasını son dakika notuyla paylaştı.Ortaya çıkan sonuçlara göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarışı ikinci sırada tamamladığı, Erdoğan'ın seçimi kazandığı belirtildi.Erdoğan'a dünyadan gelmeye başlayan tebrik mesajlarına da aynı haberde dikkat çekildi.Fransa merkezli AFP haber ajansı, paylaşımında seçimi Erdoğan'ın kazandığını duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi ikinci tur seçimlerde erkenden liderliği ele geçirdi.Seçim zaferini ilan eden Erdoğan'ın, 2028 yılına kadar Türkiye'nin lideri olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.'Erdoğan, ikinci turda liderliği erkenden ele aldı' diye yazan New York Times gazetesi, 'İlk sonuçlar, görevdeki güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçtiğini olduğunu gösterdi.' bilgisini paylaştı.Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, 28 Mayıs sonucunu 'Erdoğan kazandı' başlığıyla okurlarına duyurdu.Sandıkların yüzde 98'nin açıldığı, Erdoğan'ın yüzde 52,12 oyla önde olduğu, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,88 oranında kaldığı belirtildi.İstanbul'da destekçilerine seslenen Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin bazı ayrıntılara yer verildi:Seçim otobüsüne çıkan Erdoğan, seçmenlere güvenleri için teşekkür ederek, 5 yıl daha iktidar olma sorumluluğunu onlardan aldıklarını söyledi.'Milletimizin teveccühü ile cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu da başarıyla tamamladık' diyerek millete şükranlarını ifade etti.Daha önce kendisini tebrik etmek için arayan bir dizi lidere atıfta bulundu ve tezahürat yapan seçmenlerine şöyle seslendi: 'Etrafınıza bakın, tarih yazıyoruz.'İngiltere merkezli BBC, 'Erdoğan zafer ilan etti' başlığını kullandı:Erdoğan seçmenlere teşekkür etti ve kazandığını söyledi. Kampanya otobüsünün üzerinden yaptığı konuşmada, seçmenlerin kendisine Türkiye'yi 5 yıl daha yönetme sorumluluğunu verdiğini söyledi.The Guardian gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu bildirdi.'Görevdeki lider zaferden emin' diyen Almanya'dan Der Spiegel, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyların neredeyse tamamının sayıldığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu vurguladı.Söz konusu seçimin, Türkiye için 'kader seçimi' olarak görüldüğü görüşü paylaşıldı.CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu, tarihi üçüncü dönemine hazırlandığını ifade etti.YSK'nın resmi verilerine işaret edilerek, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktığı aktarıldı.