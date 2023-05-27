PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!

PKK/KCK terör örgütü sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tüm destekçilerini Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırdı.PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilen teröristler için 'şehit' ifadesini kullanarak, “Tüm şehitlerin, bütün zindan direnişçilerinin ve zulme uğrayan halkların intikamı bu şekilde alınacaktır.” dedi.Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Yeni Özgür Politika gazetesi, bugün attığı manşetinde 'Erdoğan ölü kokuyor' cümlesiyle tüm nefretini kustu.PKK'lı gazetenin yazarı Ahmet Kahraman, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.Öte yandan Kahraman, bugünkü yazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu skandal ifadeleri kullandı:'Kendisi göçmen bir Gürcüdür. Aslı ve neslini inkarla örtülü, bir Türk ırkçısı. Kürt düşmanlığı ise onun yükselme merdivenidir. Seçim meydanlarını öldürülmüş Kürtlere dair hikayelerle çınlatıyor. Kürdün üç parça yurdunda kanlı bir işgalci ve talancıdır kendisi. Kürt gençlerini diri diri yakan bir kibritçiler başı. Bu nedenle ölü kokuyor...'