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28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ilk turunda büyük bir hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için her yol mübah felsefesiyle ilerliyor. 14 Mayıs'a kadar teröre göz kırparak gelen Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası 'milliyetçi' gömleği giymesi başta kendi cenahını şaşırtmıştı. 28 Mayıs'a sayılı saatler kala bu kez de halkın kişisel verilerini hiçe saydı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" yazılı hukuksuz bir SMS gönderdi. AK Partili Hamza Dağ, gönderilen mesaj üzerine uyarılarda bulundu.

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki
Ekleme: 26.05.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.05.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ilk turunda büyük bir hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için her yol mübah felsefesiyle ilerliyor. 14 Mayıs'a kadar teröre göz kırparak gelen Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası 'milliyetçi' gömleği giymesi başta kendi cenahını şaşırtmıştı. 28 Mayıs'a sayılı saatler kala bu kez de halkın kişisel verilerini hiçe saydı. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" yazılı hukuksuz bir SMS gönderdi. AK Partili Hamza Dağ, gönderilen mesaj üzerine uyarılarda bulundu.

Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti’den sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması'na 2 gün kalmışken Kemal Kılıçdaroğlu, hukuksuz bir harekete imza attı. Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.

VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ HİÇE SAYILDI

Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. TCK'nın 136. maddesinde bulunan "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunu aleni bir şekilde kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Partili Hamza Dağ isim vermeden göndermede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki

FAİZ SİLİNECEK, ANA PARA TAKSİTLENDİRİLECEK

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin."

HAMZA DAĞ'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendini siyasetçi olarak tanıtıp çeşitli vaatler karşılığında dolandırmaya çalışan şahıslara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı: "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki
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