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Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Ekleme: 25.05.2023 - 13:00 Güncelleme: 25.05.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı otomotiv bayilerine ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayisi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işletmelerin piyasada darlık yaratıcı faaliyetleri ile tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 'stokçuluk' kabul edilerek yasaklandığı hatırlatılarak, "İşletmelerin bu yasağa uyumu bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmaya devam edilmektedir.

Ayrıca, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alınmıştır" denildi.

ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda, 16-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında bakanlık tarafından denetim yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Denetimler sonucunda, Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600 TL olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecektir. Bakanlığımızca konuya ilişkin denetimler aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işletmeler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir."
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