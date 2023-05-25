Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

14 Mayıs'ta sandık başına gidildi ve oylar kullanıldı.Milletvekilliği seçimlerinde sonuç kesinleşse de Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur yolu açıldı.En yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.İkinci tura sayılı günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Konda Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze yöntemiyle yaptığı, seçmenlerin ikinci tur tercihine yönelik anket sonuçlarını paylaştı.Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa ve Van'da seçmenlerle görüşüldü.Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kararsızlar dağıtıldığında ikinci tur seçimlerini yüzde 52,7 oy oranıyla kazanması öngörülüyor.Daha önce 14 Mayıs seçimleri için %44,9 alan Kılıçdaroğlu'nu anketinde %49,3 gösteren Konda, bu sefer seçim tahminini değiştirdi.Konda'nın anketine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,3 oranında oy aldığı görüldü.