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Beyaz Gazete
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Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Konda Araştırma'nın ikinci tur çalışmasına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52.7, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.3’te kaldı.

Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
Ekleme: 25.05.2023 - 13:14 Güncelleme: 25.05.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Konda'nın ikinci tur anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
14 Mayıs'ta sandık başına gidildi ve oylar kullanıldı.

Milletvekilliği seçimlerinde sonuç kesinleşse de Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur yolu açıldı.

En yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

İkinci tura sayılı günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

Konda ikinci tur çalışmasının sonuçlarını paylaştı
Son olarak muhalefete yakınlığıyla bilinen Konda Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze yöntemiyle yaptığı, seçmenlerin ikinci tur tercihine yönelik anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa ve Van'da seçmenlerle görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci çıktı
Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kararsızlar dağıtıldığında ikinci tur seçimlerini yüzde 52,7 oy oranıyla kazanması öngörülüyor.

İlk turda yüzde 49,3 göstermişlerdi: İkinci turda yüzde 47,3'e düştü
Daha önce 14 Mayıs seçimleri için %44,9 alan Kılıçdaroğlu'nu anketinde %49,3 gösteren Konda, bu sefer seçim tahminini değiştirdi.

Konda'nın anketine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,3 oranında oy aldığı görüldü.
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