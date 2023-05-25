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Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Babala TV isimli YouTube kanalındaki Mevzular Açık Mikrofon programında, ürettiği İHA ve SİHA'larla adını dünyaya duyuran Baykar'a yönelik dikkat çeken açıklamalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan tepki geldi. Bayraktar, "Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, takoz koymayın başka ihsan istemeyiz" dedi.

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
Ekleme: 25.05.2023 - 12:48 Güncelleme: 25.05.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sert tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olduğu Babala TV isimli YouTube kanalındaki Mevzular Açık Mikrofon programında Baykar'dan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "Tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması" sözlerine Haluk Bayraktar yanıt verdi. Bayraktar, "Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, takoz koymayın başka ihsan istemeyiz" dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Sn. Kılıçdaroğlu, Baykar'dan bahsederken "tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması" demişsiniz. Sadece siz değil, son dönemde karşılaştığımız iftira ve karalamaları dile getirenler de bu temelsiz argümana sarıldılar. Daha önce size ve diğerlerine cevaben anlattıklarımızı tekrar tane tane izah edeceğim. Hatırlarsanız, Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamıştınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmiştiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi bir kez daha milletimizin takdirine sunuyoruz.

Rekabet meselesine gelince Baykar, rekabet sayesinde doğdu, rekabet ederek sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri oldu. Türkiye Baykar’dan önce İsrail’den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye’ye daha kaliteli İHA’ları 10’da 1 maliyetle tedarik etti. Hâlihazırda Türkiye’de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.

Biz mi rekabetten çekineceğiz?
Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş nakit, devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75’ini, bu yılki gelirlerinin %99,3’ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.

Rekabetten neden korkalım?
Türkiye’de toplam savunma harcamaları içinde Baykar’ın payı %1’in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar’ın öncülüğünde 2.5 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest’te bu yıl yarışan 332 bin takım ve 1 milyon genç içinde 4.000’den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.

Siz değil Türkiye’den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Yunanistan'dan Amerika'ya kadar dünyanın en önemli yayın organları Milli SİHA'larımızın paradigma değiştirdiğini, savunma doktrinlerinin yeniden yazıldığına dair makaleler yayınladı. Ancak içerde yaptığımız işe dair söylenen, yazılan, hep aynı algı, hep aynı iftiralar...

Baykar rekabetten kaçar mı?

Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız. Tekrar anlatayım; derdimiz Türkiye’de tekel olmak filan değil. Biz Türkiye için, terörle mücadelemiz için bu İHA’ları ürettik. Asıl Baykar öncesinde tekel ve yurtdışı bağımlılığı vardı. Ülkemizin bu alanda yakaladığı dünya liderliğini sürdürmesini istiyoruz. Nuri Demirağ’a konulan engeller konulsa, üretim izni verilmese, test uçuşları için izin verilmese, bu İHA’lar geliştirilmeye nasıl devam edilecek?

Amasız, fakatsız bir desteğinizi görmek için daha ne olması lazım. Bizim için "rekabete girmeden iş yapıyorlar" iması yapmaktan vazgeçin. Bizi ziyaretinizi tekrar tekrar anlatıyorsunuz. Fakat o ziyarette size anlattıklarımızı da, sonrasında ortaya koyduklarımızı da maalesef hiç anlamamışsınız.

Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz. "
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