Ankara'da sağanak sele neden oldu: Yollar göle döndü

Başkent Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağmur su taşkınlarına sebep oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesinde sağanak nedeniyle yola ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.



Yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.



Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.



Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi.



Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.



İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.



Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.



Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.