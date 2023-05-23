Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini teröristlerden ayıklamaya devam ediyor…Pençe Operasyonu ile hainler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek giriliyor…Teröristleri sarı torbalara dolduran kahramanlar, barınma yerlerini de bir bir imha ediyor. Bu kapsamda Pençe Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldı.Mehmetçik, bölgede teröristlere ait 98 adet PG-9 73 mm ve 4 adet OG-9 73 mm tanksavar mühimmatını ele geçirdi.