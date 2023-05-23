Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.Başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.Vatandaşlara önemli imkânlar sunan Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine;3.279.311 mükellef başvurdu4.883.464 adet yapılandırma dosyası oluşturuldu.21 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yapılan başvurular üzerine;178,3 milyar lira (178.309.643.786 TL) alacak yapılandırıldı.8,2 milyar lira (8.187.772.760 TL) tahsilat gerçekleşti.Yapılandırma Kanunundan yararlanılmak için başvuru süresi 31.5.2023 tarihinde sona eriyor. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar başvurularını yapmaları şart.Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor