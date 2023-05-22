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Beyaz Gazete
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ikinci tur kararını açıklayacak

Özdağ, yarın 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla partisinin kararını ilan edecek.

Ekleme: 22.05.2023 - 11:58 Güncelleme: 22.05.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ikinci tur kararını açıklayacak
Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin tavrını açıklayacak.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,52 ile önde gidiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88.

Partisinin kararını açıklayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını ilan edecek.

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İkinci tur toplantısı
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu, seçimlerden sonra 20 Mayıs'ta toplantı düzenlemişti.

Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında, seçim sonuçları ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi gündemiyle toplantı gerçekleştirilmişti.

Oğan: Kararımız aynı olmak zorunda değil
Zafer Partisi'nin bileşenlerinden biri olduğu ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermiş, Oğan yüzde 5,17 oranında oyun sahibi olmuştu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Oğan, Özdağ ile dost olduğunu belirtmiş, 'Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.' demişti.
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