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Beyaz Gazete
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New York'ta Türk Evi'ne saldırı!

ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne alçak saldırı... Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda binanın ön camları kırıldı.

New York'ta Türk Evi'ne saldırı!
Ekleme: 22.05.2023 - 15:24 Güncelleme: 22.05.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
New York'ta Türk Evi'ne saldırı!
14 Mayıs seçimleri geride kalırken Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tur için sandık başına gidecek.

kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde yarışıyor.

En fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı olacağı seçimlerde oy kullanımı, yurt dışında başladı.

Yurt dışındaki vatandaşlar oy kullanımı konusunda oldukça hassas davranıyor.

Bu kapsamda da 1 milyon fazla kişi sandık başına giderken, ABD'den bir saldırı haberi geldi.

Türkevi'ne saldırı düzenlendi
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne yapılan saldırı gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Saldırıda binanın ön camları kırıldı.
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