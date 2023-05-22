Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile bir araya gelecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ise Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini değiştirdi.İttifak için yeni katılımcılar arayan ve Sinan Oğan'ın kilit rol üstlenmesini de göz ardı etmeyen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ ile görüştü.Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden bir sonuç çıkmadı ancak Oğan, bugün kimi destekleyeceğini açıklayacak.Geçtiğimiz saatlerde Adalet Partisi'ne giden ve destek arayan Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi.Saat 17.00'de Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan'ın yapacağı açıklama beklenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın bugün bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı. İki isim saat 18.00'de bir araya geleceği bildirildi.Geçtiğimiz hafta Ümit Özdağ ile buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım.Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek' diye konuştu.