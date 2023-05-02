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Beyaz Gazete
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Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı

Erzincan’da narkotik polislerinin yaptığı yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Ekleme: 2.05.2023 - 12:46 Güncelleme: 2.05.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik İran otobüsleri üzerinde yapılan uygulamada; İran otobüsünde yolculuk yapan Abdulmennan S. isimli İran uyruklu kişinin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilmesi üzerine, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zanlının bedeninden 106 fişek halinde toplamda 1 kilo 198 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Abdulmennan S. hakkında TCK 188 suçundan yapılan tahkikat sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.
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