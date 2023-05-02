Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan'daki yerel bir hastanede dünyaya gelen bebek, iki koluna ek olarak sırtında üçüncü bir kolla doğdu.Doktorlar, bebeğe tıp literatüründe şu ana dek yalnızca birkaç kez rastlanan “polimeli” teşhisi koydu.Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bebeğin yan yattığı ve birinin sırtındaki uzvuna dokunduğunda ağladığı görüldü.Görüntülerde bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olması da dikkat çekti.Çocuğun adı, cinsiyeti ve doğum yöntemi ise henüz açıklanmadı.Doktorlar ayrıca çocuğun nasıl tedavi edileceğini belirtmezken, benzer vakalarda fazladan çıkan uzvun ameliyatla kesildiği biliniyor.