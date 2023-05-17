CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde ekonomi sorumlusu etkisiz!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.
Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT'in Suriye'nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI