Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!

ABD'ye ait olduğu belirtilen F-15 savaş uçağının dost ateşi ile düşürüldüğü iddia edilirken henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Uçağın düşüş anları kameralara yansıdı.

Ekleme: 2.03.2026 - 10:23 Güncelleme: 2.03.2026 - 10:31 / Editör: Erhan Şimşek
İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları devam ediyor.

Bu kapsamda ABD'den ilk savaş uçağı kaybı geldi.

ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'te düşürüldü.

Uçağın düşme anları kameralara yansırken henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

KUVEYTLİLER PİLOTU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Uçağın pilotu ise paraşütle sağlıklı bir şekilde yere indi.

Amerikalı pilot, yerel halk tarafından bir aracın bagajında hastaneye götürüldü.