Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!

İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları devam ediyor.Bu kapsamda ABD'den ilk savaş uçağı kaybı geldi.Bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'te düşürüldü.Uçağın düşme anları kameralara yansırken henüz resmi bir doğrulama gelmedi.Uçağın pilotu ise paraşütle sağlıklı bir şekilde yere indi.Amerikalı pilot, yerel halk tarafından bir aracın bagajında hastaneye götürüldü.