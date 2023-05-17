CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İETT otobüsü dehşet saçtı: Kaçmaya çalıştım!
İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.
Feci kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.
"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"
Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.
"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"
Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı...
"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"
Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.
"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"
Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı...
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