  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İETT otobüsü dehşet saçtı: Kaçmaya çalıştım!

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafikte yoğunluk yaşandı.

Ekleme: 17.05.2023 - 09:58 Güncelleme: 17.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Feci kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"
Otobüs şoförü Nebi Altun " İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"
Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a geriledi
İETT otobüsü dehşet saçtı: Kaçmaya çalıştım!
Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Sizlerle gurur duyuyorum
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde ekonomi sorumlusu etkisiz!
Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'yı hayal kırıklığına uğrattı: Kandil muhalefete tepki gösterdi
Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi!
İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim
Muharrem İnce’ye kurulan kumpasın arkasından CHP’li isimler çıktı
Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim
CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi!
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asla rehavete kapılmayacağız
CHP'nin 'eksik oy' manipülasyonu! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sistemindeymiş
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın görevden alındığı iddia edildi.
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?