CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu Ankara’da kullandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.
Erbakan ve eşi "4446" numaralı sandıkta oylarını verdi. Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.
"ÖNEMLİ OLAN, İNŞALLAH YENİ KURULACAK HÜKÜMETİN, İKTİDARIN, DEVLETİMİZİN HAYRINA İŞLER YAPMASIDIR"
Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.
Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde." dedi.
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