Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu Ankara’da kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.Erbakan ve eşi "4446" numaralı sandıkta oylarını verdi. Fatih Erbakan, gazetecilere, seçimlerin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.Erbakan, "Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde." dedi.