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Süleyman Soylu oyunu kullandı: 601 bin güvenlik görevlimiz görevlerinin başında

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamalarında, "Önceki seçimlere göre sabahın erken saatlerinde daha yoğun bir oy kullanımı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 14.05.2023 - 10:25 Güncelleme: 14.05.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Yurt genelinde seçmenler görevini yerine getirmek adına sandık başına gidiyor.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, heyecanla devam ediyor.

İlk saatlerden itibaren okullara akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak seçimini yapmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu da ilk saatlerde oyunu kullandı.

"601 bin güvenlik personelimiz görevlerinin başında"
Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullanan Bakan Soylu, ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, seçim güvenliğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülkedeki oy kullanma işlemleri ile arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Oy kullanma işlemleri tüm Türkiye’de sorunsuz bir şekilde başlamıştır. YSK yönetiminde olan bu seçimde güvenlikle alakalı önlemleri üç aşamada almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı ve üçüncüsü seçim sonrası. Seçim öncesinde 2018 seçimlerinde toplam 311 olay oldu. 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani daha az bir seçim olayı ile seçim öncesini kapatmış olduk.

1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi söz konusudur. Biz bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede ayrım yaparak koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucumuz görevlerinin başındadır. Hem okulların iç güvenliği, hem okulların dış güvenliği, hem seçim kurallarının güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması durumunda görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır.

"Daha yoğun bir oy kullanma söz konusu"
Okullarda jeneratör, kamera, ışıklandırma sistemleri gibi tüm hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, 13 Mart’ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki tüm maddelerin seçim kurumları ile koordineli olarak tamamlandığını kaydetti.

Deprem bölgesinde oy kullanma işlemlerinin de sorunsuz şekilde başladığını belirten Bakan Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

YSK ile koordineli bir şeklide bin 158 alanda oyun kullanılabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla seçim konteynerlerindaki sandıklarda oy kullanma işlemi devam etmektedir. Bütün Türkiye’ye, ülkemize milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin birçok yerinde geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı seçim neticesinde demokratik şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun.
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