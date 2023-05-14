Liderlerin oy kullanacağı okullar belli oldu

Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim günü geldi.Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Cumhurbaşkanı adaylarının nerede oy kullanacağı oldu.Parti liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.Yüksek Seçim Kurulu'nun adres belirlemelerine göre adresler şu şekilde ifade edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sabahı İstanbul'da olacak. Oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.Milliyetçi Harekat Partsi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak.Millet İttifakı Parti Liderleri ise İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'daİyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu'nda sandığa gidecek.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Çankaya İlkokulu'nda oy verecek.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, oy kullanacak.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tercihini yapacak.Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül Erzincan Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda tercihte bulunacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda oyunu atacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda oy verecek.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul Emlak Konut Fuat Sezgin İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tercihte bulunacak.