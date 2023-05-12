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CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin miting alanlarının çoğunlukla boş olması dikkat çekerken çarpıcı bir yazışma ortaya çıktı. Meğer CHP'liler, Whatsapp gruplarına iş ilanları vererek günlük 160 TL'ye miting alanına insan topluyormuş. İşte detaylar...

CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
Ekleme: 12.05.2023 - 11:08 Güncelleme: 12.05.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
Türkiye 2 gün sonra seçime gidiyor.

Seçime sayılı günler kala dış basın aracılığıyla algı operasyonları devam ederken Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Altılı Masa'yı dizginleyen CHP'nin  FETÖ ve PKK aracılığıyla İnce'nin adaylıktan çekilmesinde rol oynadığı ise birçok kesim tarafından düşünülüyor.

Tüm bu gelişmelerin arka planında, 'Altılı Masa'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı mitingte alanların boş kaldığı görülüyordu.

CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!

160 TL YEVMİYE
 
Mitinge katılım oranında umduğunu bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), farklı bir yöntem denemeyi seçti.

Ortaya çıkan Whatsapp yazışmalarında, kendi grupları aracılığıyla İş İlanları yayımlamaya başladılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı BELBA Şirket yöneticisinin attığı iş ilanına göre; 'Altılı Masa'nın Ankara'daki mitingi için 160 TL yevmiyeli katılımcı aranıyor.

Muhalefetin bu yöntemi seçime 2 gün kala seçmesi dikkat çekti.

'Altılı Masa'nın önceki mitinglerde de aynı yöntemi uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor. 

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