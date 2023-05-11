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Ehliyet ve kimliklerde ‘çipli’ dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin de artık çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek" dedi.

Ekleme: 11.05.2023 - 10:27 Güncelleme: 11.05.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ehliyet ve kimliklerde ‘çipli’ dönem başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde nüfusmatik cihazının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, 'İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek' dedi.

Soylu şu bilgileri verdi:

'Ehliyetimizi de çipli şekilde yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak, ehliyetimizi kimliğimize yükledik çünkü kimliğimizin çipi vardı. Şimdi çipli ehliyetimiz olacağı için Avrupa'da sürücülerimizin özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği ehliyet içerisinde ekleyebilme kabiliyetini ortaya koyacağız.

TEK KİMLİK ŞARTI DEVAM EDECEK

Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik.'
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