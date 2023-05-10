Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi
İktidara gelmesi durumunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü veren 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Az bir katılımın olduğu mitingde hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, burada beklemediği bir pankartla karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.
CHP Genel Başkanı ve HDP destekli Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.
DÜZCE'DE KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ TEPKİSİ
Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:
'Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye.'
DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKMA SÖZÜNÜ VERMİŞTİ...
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.
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