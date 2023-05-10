Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi

İktidara gelmesi durumunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü veren 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Az bir katılımın olduğu mitingde hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, burada beklemediği bir pankartla karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.